Соответствующее постановление приняло правительство. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВРУ, информирует 24 Канал.

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Какие стипендии будут получать курсанты

Так, с 1 мая курсанты будут получать не менее 8 тысяч гривен стипендии. Отличники-выпускники – еще больше.

Как президент Украины и пообещал курсантам во время встречи – стипендия курсантам – 8 тысяч гривен. Также на последнем выпускном курсе стипендия тех, кто учится на отлично – 20 тысяч гривен. И соответственно прохождения практики – тоже 20 тысяч гривен,

– заявил глава Кабмина.

Министр обороны Рустем Умеров при этом убежден, что увеличение финансовой поддержки будущих офицеров повысит престиж военного образования.

Это еще один шаг к укреплению престижа военного образования и формирования сильной кадровой основы для будущей украинской армии. Мотивированный и подготовленный офицерский состав - ключ к нашей победе,

– убежден чиновник.

Ранее мы информировали о том, что с сентября 2025 года украинские студенты будут проходить обязательную базовую общевойсковую подготовку. Она охватит 75 – 80 тысяч студентов второго года обучения ЗВО, рассказал глава МОН Оксен Лисовой. Консультации по практической части подготовки, которая стартует в мае 2026 года, продолжаются с Министерством обороны.