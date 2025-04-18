Відповідну постанову ухвалив уряд. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВРУ, інформує 24 Канал.

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Які стипендії отримуватимуть курсанти

Так, з 1 травня курсанти отримуватимуть щонайменше 8 тисяч гривень стипендії. Відмінники-випускники – ще більше.

Як президент України й пообіцяв курсантам під час зустрічі – стипендія курсантам – 8 тисяч гривень. Також на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно – 20 тисяч гривень. І відповідно проходження практики – теж 20 тисяч гривень,

– заявив очільник Кабміну.

Міністр оборони Рустем Умєров при цьому переконаний, що збільшення фінансової підтримки майбутніх офіцерів підвищить престиж військової освіти.

Це ще один крок до зміцнення престижу військової освіти та формування сильної кадрової основи для майбутньої української армії. Вмотивований та підготовлений офіцерський склад — ключ до нашої перемоги,

– переконаний посадовець.

Раніше ми інформували про те, що з вересня 2025 року українські студенти проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку. Вона охопить 75 – 80 тисяч студентів другого року навчання ЗВО, розповів очільник МОН Оксен Лісовий. Консультації щодо практичної частини підготовки, яка стартує в травні 2026 року, тривають з Міністерством оборони.