Таку відповідь на петицію щодо негайного підвищення зарплат вихователів дитсадків до 15 тисяч гривень надали в уряді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чи підвищать вихователям зарплату

У Кабміні акцентували, що, відповідно до закону, засновники державних і комунальних дитсадків мають право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та додаткові грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений урядом.

Також урядовці нагадали, що органам місцевого самоврядування рекомендували встановлювати доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогам закладів та установ освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету.

Окрім того, засновник дитсадка або адміністрація закладу освіти має право встановлювати додаткові види та розміри надбавок, доплат, винагород, допомоги тощо за кошти власних надходжень.

Урядовці також повідомили, що МОН розробляє проєкт постанови, яка передбачає збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників закладів дошкільної освіти.

Водночас заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова, коментуючи підписання петиції, зауважила, що в 2025 році змінити державний бюджет неможливо.

Робимо все можливе, щоб ця величезна мрія стала реальністю наступного року. І петиція, підписана кожним четвертим педагогом дошкілля, – це величезна підстава для нас бути почутими,

– заявила посадовиця.

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