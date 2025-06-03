В ней сможет учиться полтысячи учеников. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

Читайте В МОН рассказали, сколько учеников вернули на очное обучение

В Сумах будет еще одна школа под землей

Учебное заведение, в котором учатся 574 ученика, сейчас работает дистанционно из-за отсутствия укрытия. До конца 2025 года планируют завершить строительные работы.

На сегодня подрядчики выполняют бетонирование основания, осуществляют гидроизоляцию. После начнут возводить каркас стен.

Строительство продолжается за счет государственной образовательной субвенции. Она составляет более 74 миллионов гривен. А также – благодаря софинансированию из местного бюджета на сумму почти 35 миллиона гривен.

Пространство подземной школы планируют обустроить так, чтобы разделить его на отдельные зоны. Здесь также намерены обеспечить организацию школьного питания.



Как идет строительство / Сумская ОВА

Интересно! До конца этого года в Украине должно заработать около 180 подземных школ.

Напомним, что первую подземную школу на территории Сумской области достроили в январе этого года. Ее построили в одной из общин Ахтырского района. Благодаря укрытию ученики и учителя имели возможность вернуться к очному обучению. Сооружение создали для двойного назначения: для проведения обучения и защиты жителей громады в случае необходимости.