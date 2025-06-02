Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, информирует 24 Канал. По данным ведомства, всего в украинской системе образования есть 3 739 357 школьников.

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Сколько учеников учатся оффлайн

Из вышеупомянутой цифры 2 224 958 учеников учатся очно, 759 147 – по смешанной форме, 391 337 детей – дистанционно.

При этом 363 915 учеников получают образование за рубежом и дистанционно в украинских школах. А 42 557 детей на ВОТ продолжают дистанционно учиться в украинских школах.



Сколько учеников учатся в украинской системе образования / скриншот из презентации МОН

Количество детей, которые учатся сейчас дистанционно и находятся на контролируемой правительством территории, за 2024 – 2025 учебный год сократилось на 100 – 150 тысяч по сравнению с тем, с чего мы начинали,

– уточнила Кузьмичева.

И добавила, что этот "разрыв" в 50 тысяч можно объяснить тем, что дистанционная форма обучения достаточно гибкая и зависит от ситуации с безопасностью в конкретном регионе.

Поэтому на разных этапах это могло быть 100 тысяч, но пиковое значение, которое мы наблюдали в течение этого учебного года, – это сокращение до 160 тысяч,

– заявила чиновница.

Этому, по ее словам, способствовало создание в школах безопасных пространств и строительство подземных школ.

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Сколько подземных школ построят в Украине

Кузьмичева также напомнила, что в этом году дополнительно к субвенции 2024 года на подземные школы выделили 6,2 миллиарда гривен. За эти средства должны построить подземные школы, в частности, в 144 учебных заведениях. В 75 работы уже стартовали.

До конца этого года должно заработать около 180 подземных школ.



Сколько подземных школ построили / скриншот из презентации МОН

В прошлом году сумма субвенции и дотации на подземные школы составила 7,5 миллиардов гривен. За эти средства построили или отремонтировали 15 подземных школ-укрытий.