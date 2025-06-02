Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, інформує 24 Канал. За даними відомства, усього в є українській системі освіти є 3 739 357 школярів.

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Скільки учнів навчаються офлайн

З вищезгаданої цифри 2 224 958 учнів навчаються очно, 759 147 – за змішаною формою, 391 337 дітей – дистанційно.

При цьому 363 915 учнів здобувають освіту за кордоном і дистанційно в українських школах. А 42 557 дітей на ТОТ продовжують дистанційно навчатися в українських школах.



Скільки учнів навчаються в українській системі освіти / скриншот з презентації МОН

Кількість дітей, які навчаються наразі дистанційно і перебувають на контрольованій урядом території, за 2024 – 2025 навчальний рік скоротилась на 100 – 150 тисяч порівняно з тим, з чого ми починали,

– уточнила Кузьмичова.

І додала, що цей "розрив" у 50 тисяч можна пояснити тим, що дистанційна форма навчання досить гнучка і залежить від безпекової ситуації у конкретному регіоні.

Тому на різних етапах це могло бути 100 тисяч, але пікове значення, яке ми спостерігали протягом цього навчального року, – це скорочення до 160 тисяч,

– заявила посадовиця.

Цьому, за її словами, сприяло створення у школах безпечних просторів та будівництво підземних шкіл.

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Скільки підземних шкіл збудують в Україні

Кузьмичова також нагадала, що цьогоріч додатково до субвенції 2024 року на підземні школи виділили 6,2 мільярда гривень. За ці кошти мають спорудити підземні школи, зокрема, у 144 закладах освіти. У 75 роботи вже стартували.

До кінця цього року має запрацювати близько 180 підземних шкіл.



Скільки підземних шкіл збудували / скриншот з презентації МОН

Торік сума субвенції та дотації на підземні школи становила 7,5 мільярда гривень. За ці кошти збудували або відремонтували 15 підземних шкіл-укриттів.