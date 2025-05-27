Уже до кінця 2025 року побільшає підземних шкіл, про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на LIGA.net.

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Скільки підземних шкіл планують відкрити

Під час форуму "Освіта нової України" прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомив про відкриття нових навчальних безпечних просторів – підземних шкіл. Уже до кінця 2025 року запрацює 180 підземних просторів.

За словами пана Шмигаля, в Україні уже функціонує 15 підземних шкіл, переважно у прифронтових районах.

Наразі 80% усіх українських шкіл мають укриття різного типу. Робимо все можливе, аби таких захищених освітніх закладів ставало більше,

– наголосив Шмигаль.

Будівництво підземних шкіл є частиною комплексної політики школи офлайн. Як уточнив прем'єр-міністр, мета програми – повернути за шкільні парти сотні тисяч дітей.

Денис Шмигаль / фото LIGA.net

В цей час це важливо для того, щоб мати можливість об'єднувати навчальний процес, збільшувати кількість учнів, покращувати якість навчання і безпеку навчання. Учні з найвіддаленіших громад навчатимуться очно, будуть мати й мають цю можливість,

– наголосив прем'єр-міністр.

Якась частина роботи уже виконана, частина у процесі виконання:

В Харкові, ще у січні відкрили другу підземну школу розраховану на 750 дітей. І її розширення триває.

У місті Вільнянськ Запорізької області у лютому розпочались будівельні роботи.

Затверджено, що в Сумах буде збудовано 4 підземних школи, і 11 – по області.

Прем'єр також зачепив тему закупівлі шкільних автобусів, на їх закупівлю уряд виділив 2,8 мільярда гривень.