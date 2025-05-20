Про це інформує 24 Канал з посиланням на РБК-Україна. Серед країн, де можна навчатися безоплатно у виші, є Польща.

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Як вступити у польський виш

Аби мати шанс вступити у виш Польщі, українці повинні володіти польською на рівні С1, щоб навчатись на безоплатній основі. Мовні знання треба підтвердити Державним сертифікатом. З документів потрібно мати карту поляка, посвідку на проживання (Karta stałego pobytu) або PESEL UKR.

Вступ відбувається на конкурсній основі, але не всі університети мають безоплатну форму навчання.

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Де можна вчитися безоплатно

Безоплатна форма навчання є у таких польських вишах:

Вроцлавській політехніці;

Ягеллонському університеті;

Краківському державному економічному університеті;

Державному університеті "Люблінська політехніка";

Державному університеті Марії Кюрі-Склодовської;

Варшавському університеті економіки.

До слова, більшість державних вишів Польщі вимагає від українців результати НМТ. Однак є низка приватних закладів освіти, куди можна вступити без цього тесту.

Вартість навчання у польських університетах на платній формі коливається від 4 до 72 тисяч злотих.