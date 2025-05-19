Зокрема, цікавляться безоплатною формою навчання у місцевих вишах. Чи доступна така опція для українців у Чехії, розповідає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Чи можуть українці вступити на бюджет у виші Чехії

Для вступу у виші Чехії необхідно володіти чеською або англійською мовою на високому рівні.

При чому українці, які знають чеську мову, мають право вступати на державну форму навчання. Якщо володіють тільки англійською, то можуть навчатись лише на платній формі.

Чехія, що важливо, вимагає від іноземців знання мови на рівні С1 для можливості безкоштовного навчання в університетах. Для вступу треба підтвердити володіння чеською відповідним сертифікатом.

Серед абітурієнтів поширеною є практика, коли вони приїжджають на рік у Чехію для вивчення мови при університетах на підготовчих курсах, а тоді вже мають вищі шанси для вступу.

У деякі університети Чехії українці можуть вступити без іспитів. Але для цього потрібно було подавати заявку завчасно. У більшості закладів освіти цей період закінчився у грудні 2024 року.

До слова, у Чехії майже всі університети приймають українців без сертифіката ЗНО/НМТ.

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Які документи потрібно підготувати для вступу

Абітурієнтам для вступу у виші Чехії потрібно підготувати пакет документів:

заява про вступ;

атестат про повну загальну середню освіту та його переклад чеською мовою, завірений нотаріально;

мотиваційний лист;

рекомендації;

сертифікати про знання мови.

Кожен університет може додатково вимагати й інші документи, але це все зазначається на сайтах ЗВО.

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