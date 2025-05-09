Що цікаво, рік навчання за контрактом в університетах цієї країни коштує в середньому від 2 тисяч євро. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Скільки коштує навчання і життя у Чехії

Все ж на за опанування окремих спеціальностей у вишах Чехії доведеться платити до 15 тисяч євро в рік (здебільшого якщо навчання відбуватиметься англійською мовою).

Для життя студентові потрібно в середньому 8 000 – 12 000 крон (тобто 14 610 – 21 961 гривню), щоб покрити базові потреби: від проживання – до відпочинку та розваг.

Ціни на гуртожитки коливаються у межах 180 євро на місяць, а вартість проїзного квитка становить 10 євро.

Для вироблення студентської візи треба у середньому 50 євро. При поданні заяви на візу оплачується консульський збір – 35 євро. Вартість послуг візового центру становить 18 євро. Якщо робити візу через посередницькі фірми, то вона обійдеться у межах 300 євро.

Середні витрати у Чехії / Cкриншот europortal.biz.ua

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