Что интересно, год обучения по контракту в университетах этой страны стоит в среднем от 2 тысяч евро. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Сколько стоит обучение и жизнь в Чехии

Все же за освоение отдельных специальностей в вузах Чехии придется платить до 15 тысяч евро в год (в основном если обучение будет происходить на английском языке).

Для жизни студенту нужно в среднем 8 000 – 12 000 крон (то есть 14 610 – 21 961 гривну), чтобы покрыть базовые потребности: от проживания – до отдыха и развлечений.

Цены на общежития колеблются в пределах 180 евро в месяц, а стоимость проездного билета составляет 10 евро.

Для выработки студенческой визы надо в среднем 50 евро. При подаче заявления на визу оплачивается консульский сбор – 35 евро. Стоимость услуг визового центра составляет 18 евро. Если делать визу через посреднические фирмы, то она обойдется в пределах 300 евро.

Средние расходы в Чехии / Скриншот europortal.biz.ua

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