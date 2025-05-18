Освітній портал Education.ua. проаналізував, які спеціальності й виші демонструють найбільше зростання цін за останні три роки та як ці зміни впливають на доступність вищої освіти для українців. Про це інформує 24 Канал.

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Як дорожчає вища освіта в Україні

Навчання у ЗВО дорожчає з року в рік. Якщо у 2022 році середня вартість навчання в українських вишах становила 20 532 гривні, у 2023 році ціна зросла до 23 491 гривні, а у 2024 – до 26 629 гривень.

Проаналізувавши конкурсні пропозиції 2022 – 2024 років, Education.ua сформував десятку спеціальностей, де вартість навчання підвищилася найстрімкіше. До цього переліку увійшли гуманітарні та ІТ-спеціальності, а от першість уже другий рік поспіль тримає спеціальність "Богослов'я". На неї з 2022 року вартість зросла на 20 129 гривень.



Навчання у вишах стає дорожчим / Інфографіка

Вартість навчання зростає і зі зрозумілих причин, зокрема через інфляцію, і штучно: ще торік посадовці передбачали ріст цін через старт експериментального проєкту з грантами на навчання для вступників.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зауважив, що МОН хоче спонукати державні університети підняти ціни на контракт для низки популярних спеціальностей до 50 000 гривень за рік. Мовляв, вартість підготовки контрактників має відповідати витратам держави на бюджетне навчання, а це приблизно 55 – 56 тисяч гривень на рік. Зокрема, очікується підвищення вартості на медичні, творчі, суспільствознавчі, економічні та ІТ-спеціальності.

Серед цих спеціальностей деякі вже недешеві. До слова, творчі й медичні спеціальності – найдорожчі на освітньому ринку.

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Які найдорожчі спеціальності у вишах за цінами 2024 року

Найдорожчі спеціальності в закладах вищої освіти за цінами 2024 року такі:

Стоматологія – середня вартість навчання становить 44 608 гривень.

Медицина – 44 149 гривень.

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 40 703 гривні.

Богослов'я – 40 674 гривні.

Педіатрія – 39 836 гривень.

Медична психологія – 38 603 гривні.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 37 935 гривень.

Музичне мистецтво – 37 621 гривня.

Сценічне мистецтво – 37 243 гривні.

Системний аналіз – 36 947 гривень.

Де найстрімкіший ріст цін

Аналіз конкурсних пропозицій 2022 – 2024 року дозволив виокремити десятку ЗВО, які стрімко підвищили вартість навчання. Лідери – приватні виші. Зокрема, у Київській школі економіки середня вартість навчання за останні 2 роки зросла на понад 50 тисяч гривень, а у Львівському університеті бізнесу і права – на 45 тисяч гривень.



У яких ЗВО України найбільше зросла вартість навчання / Інфографіка

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua на 13 травня 2025 року, середня заробітна плата в Україні становить 24 800 гривень. Середня вартість контракту в закладі за всіма спеціальностями у 2024 – 2025 навчальному році – 26 629 гривень. Тобто, щоб оплатити умовно рік навчання, студент або один із батьків мають щомісяця віддавати 2 219 грн, або ж 9 % середньої зарплати. Сума виглядає посильною. Але якщо контракт зросте мінімум до 50 000 гривень, потрібно щомісяця віддавати 17 % зарплатні.

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