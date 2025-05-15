Про вартість навчання та проживання у найпопулярніших для навчання країнах, розповість 24 Канал, посилаючись на osvita.in.net.

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Які ціни на навчання в країнах Європи

Зауважимо одразу, що у більшості країн навчання рідною мовою – безкоштовне, як для громадян, так і для іноземних студентів. Діють грантові стипендіальні програми на навчання та програми навчання за обміном.

Навчання англійською мовою – завжди дорожче.

Крім того, вартість залежить від статусу, специфіки університету, форми навчання, особливостей обраної спеціальності – медичні завжди дорожчі.

Польща

Вартість навчання коливається від 1100 євро до 5500 євро на рік. Навчання англійською мовою стартує від 1800 євро на рік. Власники карти поляка та студенти, які володіють польською мовою на рівні C1 можуть претендувати на безкоштовне навчання.

Словаччина

Це одна з найпривабливіших країн для навчання, зокрема і через мову. Вартість 700 – 5000 євро в рік залежно від вишу. Ціна за гуртожиток становить 45 – 100 євро на місяць.

Чехія

Вартість платної освіти в Чехії невисока – від 740 євро за семестр (Інститут Карла Енгліша). Крім того, існують спеціальні програми лояльності та стипендії для відмінників, а в кампусах вищих навчальних закладів є безкоштовні гуртожитки.

Освіта чеською мовою – безкоштовна. У Чехії проживання в гуртожитку коштуватиме 200 євро, харчування та транспорт — близько 500 євро на місяць.

Литва

Навчання на бакалавраті – 1300 – 5500 євро в рік. У магістратурі вартість стартує з 2300 євро. Однак, медицина або стоматологія англійською мовою, можуть коштувати близько 10 тисяч євро на рік.

Болгарія

Ціни залежать від спеціальності. В середньому, річне навчання в болгарському університеті коштує:

Від 1000 до 5000 євро для гуманітарних та соціальних наук.

Від 2000 до 6000 євро для економічних, технічних та природничих наук.

Від 5000 євро і вище для медичних спеціальностей.

Але побутові витрати в Болгарії нижчі ніж у багатьох європейських країнах. Середня вартість проживання іноземного студента становить 300 – 400 євро на місяць.

Словенія

Оплата за навчання безпосередньо залежить від престижності обраного університету та професії. Крім того, на вартість впливає програма навчання. Державні університети не надто виділяються щодо оплати від комерційних.

Бакалаврат – 1500 – 3000 євро.

Магістратура – 2200 – 3000 євро.

Докторантура – 2500 – 3000 євро.

Естонія

Навчання в Естонії дорожче, ніж у сусідніх Латвії чи Литві. Вартість – 4947 – 5936 доларів на рік. Однак у місцевих вишах є гранти та бюджетні місця для талановитих абітурієнтів.

Важливим моментом є подання заяви потрібно мати щонайменше 5 936 доларів на рахунку. Усі іноземні випускники естонських вишів мають 9 місяців для пошуку роботи в країні.

Австрія

Навчання в державних вишах коштуватиме приблизно 726 євро за семестр. Витрати на життя вищі: оренда – від 500 євро, харчування та страховка – ще близько 500 – 600 євро на місяць.

Німеччина

Освіта в Німеччині не зовсім безкоштовна. Кожен семестр усі студенти сплачують так званий "внесок солідарності". Цей внесок дає право користуватися студентськими пільгами: жити в гуртожитку, користуватися бібліотекою, ходити до студентських спортзалів, користуватися громадським транспортом і все це – зі значною знижкою. Розмір внеску становить від 200 до 500 євро на семестр – залежно від міста та університету.

Вартість гуртожитку – від 200 євро на місяць. Але, життя дорожче, ніж у Чехії чи Словаччині. Страховка – 90 євро в місяць.

А вартість, наприклад, бізнес-освіти та навчання в Німеччині в приватних закладах – від 4900 євро за семестр (Бізнес-школа Мюнхена Європейського університету).

Італія

Вартість вищої освіти в Італії невелика і становить у середньому 2500 євро за один навчальний рік. Крім цього, в країні велика кількість стипендій. Наприклад, соціальна державна стипендія (до 14000 за один навчальний рік) цього вистачить, щоб покрити не лише витрати на навчання, а й на оренду житла. В Італії також популярними є стипендії університетів (1000 до 10000 за один навчальний рік).

Франція

Франція пропонує недороге навчання – від 170 до 380 євро на рік. Але витрати на житло, харчування та транспорт можуть досягати 900 – 1000 євро на місяць.

Іспанія

В Іспанії навчання коштує від 700 до 2500 євро на рік у державних вишах і до 15000 євро у приватних. Вартість життя – близько 900 – 1200 євро на місяць.

Швеція та Швейцарія – це престижні країни для тримання освіти, але й висока вартість навчання: програми – від 8000 до 25000 євро, житло – від 1000 євро, витрати на життя – від 1500 євро на місяць.

Порівнюючи вартість життя та плати за навчання найдешевшими вважаються – Чехія та Словаччина. А їх вища освіта високо оцінюється в Європі.

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