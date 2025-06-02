Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова на брифінгу, присвяченому підсумкам 2024/25 навчального року, повідомляє 24 Канал.

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Офіцерів безпеки у школах побільшає

Посадовиця уточнила, що зараз офіцери освітньої безпеки працюють у понад 1,6 тисячі шкіл.

Такі офіцери перш за все повинні запобігати безпековим ризикам у закладах освіти. Зокрема спробам вербування підлітків російськими спецслужбами.

У наступному 2025/26 навчальному році проєкт, який МОН реалізує спільно з Міністерством внутрішніх справ, мають намір масштабувати.

Плани на наступний рік – до 3 тисяч шкіл покрити подібними комплексами безпеки за участі безпосередньо й особи, яка фізично перебуває в цьому просторі та відповідає за різні прояви небезпеки,

– резюмувала Кузьмичова.

Раніше у МОН анонсували, що у школах посилюватимуть безпеку. Це відбуватиметься у межах програми "Безпечна школа". У відомстві розповідали, що її реалізація передбачає чергування поліцейських, наявність рамок металошукачів на вході до закладу освіти та швидке реагування на будь-які інциденти.

У 2024/2025 навчальному році максимальна кількість шкіл, які могли долучитися до проєкту, становила 2 тисячі. Доєднатися мали змогу ті школи, у яких навчається понад 200 учнів в очній або змішаній формі.