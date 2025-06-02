Завдяки цій платформі вони зможуть дистанційно здобувати освіту в українських школах. Вона дає змогу уникнути подвійного навантаження та підтримати зв’язок з Україною через освіту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.

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Як зареєструватися на українознавчий компонент

На платформі батьки зможуть обрати школу, яка забезпечує українознавчий компонент. При цьому там можна подати заявку на зарахування дитини на програму.

Аби подати цю заявку, треба:

перейти на платформу ukrainian.studies.mon.gov.ua;

авторизуватися через id.gov.ua;

створити профіль дитини, обрати школу і клас;

створити заявку для дитини;

очікуйте на відповідь від школи протягом 5 робочих днів.

У МОН при цьому повідомили, що за кордоном навчаються понад 360 тисяч українських дітей, які паралельно продовжують здобувати освіту в українських школах дистанційно. Тож усім цим дітям, зокрема, відомство прагне забезпечити доступ до якісної української освіти.

Українознавчий компонент дає можливість зберігати зв'язок з Україною без подвійного навчального навантаження. Платформа українознавчого компонента – це простий і зручний інструмент, який автоматизує процес реєстрації та робить його зрозумілим для батьків у різних країнах,

– уточнила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова.

Що таке українознавчий компонент Українознавчий компонент – це скорочена освітня програма для українських школярів, які тимчасово живуть за кордоном.

Чим програма корисна для учнів

Програма дає змогу учням:

зменшити навчальне навантаження;

продовжити здобувати українську освіту дистанційно;

одночасно навчатися очно в місцевій школі.

У межах програми вивчають:

українську мову;

українську літературу;

історію України;

географію України;

основи правознавства;

Захист України.

Решту предметів, які дитина опановує у місцевій школі за кордоном, перезараховують до української освітньої програми. Для цього використовують шкалу переведення оцінок для визначеного переліку країн, яку розробило МОН.

Раніше ми інформували, чи існують програми з підтримки української мови та мовні курси для українців за кордоном.