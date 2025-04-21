Зокрема, мовиться про формування українських книжкових поличок у бібліотеках, організацію онлайн-курсів з вивчення української мови, а також налагодження активної співпраці з МЗС, МОН та новоствореним Мін'єдності. Про це Кремінь розповів в інтерв'ю Укрінформу, зазначає 24 Канал.

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Чи існують програми з підтримки української мови для українських біженців

Також Уповноважений висловив окрему подяку Світовому Конгресу Українців та Світовій координаційній виховно-освітній раді. Завдяки їм вдалося суттєво збільшити кількість таких освітніх осередків.

Наразі мережа суботніх і недільних шкіл українського спрямування налічує понад 200 установ. І вони функціонують не лише в Європі, США та Канаді, а й у Латинській Америці, Африці, інших країнах світу,

– розповів мовний омбудсмен.

За його словами, це надзвичайно важлива робота, яка:

протидіє асиміляції;

забезпечує безперервність освіти;

формує національно-громадянську свідомість.

Кремінь при цьому наголосив, що ці ініціативи є невід'ємною частиною Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та ключовим напрямом у стратегії зміцнення української державності, національної пам’яті та культурної спадщини в умовах глобальних викликів.