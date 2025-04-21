В частности, говорится о формировании украинских книжных полочек в библиотеках, организацию онлайн-курсов по изучению украинского языка, а также налаживание активного сотрудничества с МИД, МОН и новосозданным Минюстом. Об этом Креминь рассказал в интервью Укринформу, отмечает 24 Канал.
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Существуют ли программы по поддержке украинского языка для украинских беженцев
Также Уполномоченный выразил отдельную благодарность Всемирному Конгрессу Украинцев и Мировому координационному воспитательно-образовательному совету. Благодаря им удалось существенно увеличить количество таких образовательных центров.
Сейчас сеть субботних и воскресных школ украинского направления насчитывает более 200 учреждений. И они функционируют не только в Европе, США и Канаде, но и в Латинской Америке, Африке, других странах мира,
– рассказал языковой омбудсмен.
По его словам, это чрезвычайно важная работа, которая:
- противодействует ассимиляции;
- обеспечивает непрерывность образования;
- формирует национально-гражданское сознание.
Кремень при этом отметил, что эти инициативы являются неотъемлемой частью Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и ключевым направлением в стратегии укрепления украинской государственности, национальной памяти и культурного наследия в условиях глобальных вызовов.
- Ранее мы информировали о том, что более 1,7 миллиона учеников потеряли связь с официальной системой украинского образования.