А таких 11-классников – вообще несколько десятков тысяч. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZN.UA.

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Сколько украинских учеников-беженцев учатся в школах Родины

Так, среди учеников 11 классов, которые находятся за рубежом, только 25 тысяч дистанционно учатся в украинских школах. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос медиа.

В общем, как сообщала заместитель главы ведомства Надежда Кузьмичева, на сегодня за рубежом находятся примерно 2,1 миллиона украинских детей школьного возраста. Из них только 358 тысяч МОН видит в украинской системе образования.

Поэтому потеряли связь с официальной системой украинского образования 1 миллион 742 тысячи школьников. А количество тех, кого МОН все же видит в нашей системе образования, постоянно уменьшается.

Так происходит по двум причинам:

учитывая естественный выход из системы, в частности одиннадцатиклассников;

из-за принятия решения, что ребенок будет учиться в школе страны пребывания.

Ранее мы информировали о том, что почти 1,5 миллиона учеников из-за полномасштабной войны выехали из Украины. С какими образовательными проблемы они сталкиваются за рубежом, мы рассказывали здесь.