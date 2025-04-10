Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Что изменится и когда, читайте дальше.
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Какие изменения произойдут
Этот документ имеет целью способствовать повышению роли научной деятельности в системе высшего образования и создать гибкие возможности для привлечения специалистов-практиков к преподаванию.
Документ предусматривает следующие основные изменения:
- Уменьшение учебной нагрузки научно-педагогических работников – с 600 до 460 – 480 часов на ставку за учебный год.
- Повышение значимости научной работы: научная составляющая должна составлять не менее 30%.
- Введение новой категории – педагогических работников, которыми могут стать специалисты-практики, привлеченные к преподаванию без обязанности осуществлять научную деятельность.
- Предоставление автономии ЗВО в установлении норм и объемов научной работы в соответствии со стратегическими приоритетами заведения или отдельных научных направлений.
Нормы закона вступят в силу с 2025/2026 учебного года. Высшие учебные заведения должны учесть новые положения при планировании учебной нагрузки и организации образовательного процесса.
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В МОН ответили на актуальные вопросы
В МОН также ответили на распространенные вопросы, которые могут возникнуть.
1. Не теряют ли престиж НПР (научно-педагогические работники)?
- Нет. Закон усиливает роль НПР как ученых. Введение новой категории – педагогических работников – не уменьшает престиж НПР, а лишь расширяет возможности ЗВО, предоставляя выбор между фокусом на науке или практике.
2. Потеряют ли НПП работу, если не наберут 30% научной деятельности?
- Нет. Закон не предусматривает принудительного увольнения. Преподавателей могут перевести в категорию педагогических работников в случае недостаточного объема научной деятельности. Окончательное решение принимает ЗВО.
3. Кто и как будет определять научную деятельность?
- ЗВО будут иметь автономию определять, что считать научной деятельностью. Обычно это фиксируют в индивидуальных планах преподавателей.
4. Когда это заработает?
- Изменения вступают в силу с 2025/2026 учебного года. Университеты должны учесть их при формировании нагрузки и структуры образовательного процесса.
5. Повлияет ли это на количество ставок или финансирование?
- Нет. Закон не требует дополнительного финансирования из бюджета и не предусматривает сокращения ставок. Наоборот – он создает новые возможности для сохранения занятости преподавателей.
6. Какой статус будет иметь педагогический работник?
- Это опытные специалисты-практики, которые будут преподавать до 30% дисциплин по программе. Их роль – усилить практическую ориентацию образования. Они не обязаны вести научную деятельность.
7. Кто решает, кому быть НПП, а кому – педработником?
- ЗВО самостоятельно определяют роли преподавателей в соответствии с потребностями и стратегиями.
8. Как это повлияет на кадровую политику и отчетность?
- Предусмотрели большую гибкость. ЗВО смогут оптимизировать нагрузку, не сокращая ставки. По отчетности, то каждое заведение может определять собственные механизмы учета научной и учебной деятельности.
9. Повлияет ли это на аккредитацию или госзаказ?
- Изменения направлены на повышение качества образования, что является ключевым критерием аккредитации. Привлечение как ученых, так и практиков может повысить конкурентоспособность программ. Прямого влияния на объемы госзаказа закон не имеет.