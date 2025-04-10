Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Що зміниться і коли, читайте далі.

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Які зміни відбудуться

Цей документ має на меті сприяти підвищенню ролі наукової діяльності в системі вищої освіти та створити гнучкі можливості для залучення фахівців-практиків до викладання.

Документ передбачає такі основні зміни:

Зменшення навчального навантаження науково-педагогічних працівників – з 600 до 460 – 480 годин на ставку за навчальний рік.

Підвищення значущості наукової роботи: науковий складник має становити щонайменше 30%.

Запровадження нової категорії – педагогічних працівників, якими можуть стати фахівці-практики, залучені до викладання без обов'язку провадити наукову діяльність.

Надання автономії ЗВО у встановленні норм і обсягів наукової роботи відповідно до стратегічних пріоритетів закладу чи окремих наукових напрямів.

Норми закону набудуть чинності з 2025/2026 навчального року. Заклади вищої освіти мають урахувати нові положення під час планування навчального навантаження та організації освітнього процесу.

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У МОН відповіли на актуальні питання

У МОН також відповіли на поширені питання, які можуть виникнути.

1. Чи не втрачають престиж НПП (науково-педагогічні працівники)?

Ні. Закон підсилює роль НПП як науковців. Запровадження нової категорії – педагогічних працівників – не зменшує престиж НПП, а лише розширює можливості ЗВО, надаючи вибір між фокусом на науці чи практиці.

2. Чи втратять НПП роботу, якщо не наберуть 30% наукової діяльності?

Ні. Закон не передбачає примусового звільнення. Викладачів можуть перевести до категорії педагогічних працівників у разі недостатнього обсягу наукової діяльності. Остаточне рішення ухвалює ЗВО.

3. Хто і як визначатиме наукову діяльність?

ЗВО матимуть автономію визначати, що вважати науковою діяльністю. Зазвичай це фіксують в індивідуальних планах викладачів.

4. Коли це запрацює?

Зміни набирають чинності з 2025/2026 навчального року. Університети мають врахувати їх під час формування навантаження і структури освітнього процесу.

5. Чи вплине це на кількість ставок або фінансування?

Ні. Закон не потребує додаткового фінансування з бюджету й не передбачає скорочення ставок. Навпаки – він створює нові можливості для збереження зайнятості викладачів.

6. Який статус матиме педагогічний працівник?

Це досвідчені фахівці-практики, які викладатимуть до 30% дисциплін за програмою. Їхня роль – підсилити практичну орієнтацію освіти. Вони не зобов'язані провадити наукову діяльність.

7. Хто вирішує, кому бути НПП, а кому – педпрацівником?

ЗВО самостійно визначають ролі викладачів відповідно до потреб та стратегій.

8. Як це вплине на кадрову політику та звітність?

Передбачили більшу гнучкість. ЗВО зможуть оптимізувати навантаження, не скорочуючи ставки. Щодо звітності, то кожен заклад може визначати власні механізми обліку наукової та навчальної діяльності.

9. Чи вплине це на акредитацію або держзамовлення?