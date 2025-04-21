Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Укринформу, отмечает 24 Канал. И добавил: чтобы украинского языка стало больше в сфере образования, его должно быть больше дома.

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Языковой омбудсмен обратился к родителям школьников

При этом языковой омбудсмен обратился с призывом к родителям.

Мой призыв – быть сознательными своей ответственности за языковое воспитание будущего поколения украинцев. Ведь именно в тех семьях, где общаются на украинском, не возникает проблем с применением государственного языка в учебном процессе,

– подчеркнул Креминь.

И добавил, что в целом говорится не только о самом процессе обучения, но и о создании языковой среды, которая помогает лучше овладеть украинским языком.

Это не только языковая или образовательная, а глубоко культурная и цивилизационная проблема. Ведь именно через язык мы формируем устойчивое гражданское общество и укрепляем национальную идентичность. Каждый школьник должен понимать значение государственного языка для себя и страны в целом,

– говорит Уполномоченный.

Креминь также акцентировал: обеспечение полноценного использования украинского языка в образовании – это уже вопрос национальной безопасности.

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В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

Он напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который вводит понятие украиноязычной среды. Говорится о создании условий, которые будут способствовать естественному доминированию украинского языка в учебных заведениях – школах, детсадах, кружках, университетах.

Этот подход – о патриотическом, культурном, образовательном и общественном формировании личности. И важно, что законопроект учитывает и школы, где учат на языках национальных меньшинств и коренных народов. Для них будет обеспечено право на обучение на родном языке вместе с глубоким освоением украинского,

– уточнил Креминь.

И добавил, что это путь к формированию граждан Украины, которые свободно владеют государственным языком и одновременно сохраняют свою национальную идентичность, открывая себе возможности для полноценного развития в обществе.