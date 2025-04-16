Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Укринформу, отмечает 24 Канал. И добавил, что говорится о статистике не только в нашем государстве.

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Сколько украинцев общается на государственном языке

Языковой омбудсмен говорит, что сегодня, согласно многим исследованиям, имеем рекордное количество граждан, которые общаются на украинском языке как в официальной коммуникации, так и в быту. При этом как на территории Украины, так и за ее пределами.

Он отметил, что полномасштабное вторжение продемонстрировало, что отказ украинцев от русского является не просто языковым выбором, а глубоким мировоззренческим решением – это отказ от языка страны-агрессора.

Напомним, что 15 марта 2024 года правительство одобрило разработанную Министерством культуры и информационной политики Государственную целевую национально-культурную программу обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года.

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