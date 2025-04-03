Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Уполномоченного в фейсбуке. Он обнародовал подробные данные.
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Откуда поступило больше всего обращений
Больше всего сообщений поступило:
- из Киева (261 обращение);
- Одесской области (84);
- Харьковской области (71);
- Днепропетровщины (69);
- Киевской области (22);
- Донецкой области (22).
Больше всего жалоб языковой омбудсмен получил:
- на сферу обслуживания (307 обращений), из них – 175 касались интернет-представительств;
- наружную рекламу (128 обращений);
- образовательную отрасль (54 жалобы, больше всего за январь-март 2025 – на университеты (17). Остальные – о нарушении законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего и высшего образования.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что проблемы с соблюдением языкового законодательства существуют по всей Украине. Однако больше всего их есть в столице и городах-миллионниках – Одессе, Харькове и Днепре.
Нарушение языкового закона / Уполномоченный по защите государственного языка
Столица – стабильный лидер по количеству старг. Это указывает на необходимость со стороны городской власти усилить контроль за выполнением языкового закона,
– отметил Кремень.
По результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченный будет принимать меры реагирования, в частности проводить мероприятия государственного контроля и накладывать санкции, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях.