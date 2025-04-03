Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Уполномоченного в фейсбуке. Он обнародовал подробные данные.

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Откуда поступило больше всего обращений

Больше всего сообщений поступило:

из Киева (261 обращение);

Одесской области (84);

Харьковской области (71);

Днепропетровщины (69);

Киевской области (22);

Донецкой области (22).

Больше всего жалоб языковой омбудсмен получил:

на сферу обслуживания (307 обращений), из них – 175 касались интернет-представительств;

наружную рекламу (128 обращений);

образовательную отрасль (54 жалобы, больше всего за январь-март 2025 – на университеты (17). Остальные – о нарушении законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего и высшего образования.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что проблемы с соблюдением языкового законодательства существуют по всей Украине. Однако больше всего их есть в столице и городах-миллионниках – Одессе, Харькове и Днепре.



Нарушение языкового закона / Уполномоченный по защите государственного языка

Столица – стабильный лидер по количеству старг. Это указывает на необходимость со стороны городской власти усилить контроль за выполнением языкового закона,

– отметил Кремень.

По результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченный будет принимать меры реагирования, в частности проводить мероприятия государственного контроля и накладывать санкции, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях.