Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис Уповноваженого у фейсбуці. Він оприлюднив детальні дані.
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Звідки надійшло найбільше звернень
Найбільше повідомлень надійшло:
- з Києва (261 звернення);
- Одеської області (84);
- Харківщини (71);
- Дніпропетровщини (69);
- Київської області (22);
- Донеччини (22).
Найбільше скарг мовний омбудсмен отримав:
- на сферу обслуговування (307 звернень), з них – 175 стосувалися інтернет-представництв;
- зовнішню рекламу (128 звернень);
- освітню галузь (54 скарги, найбільше за січень-березень 2025 – на університети (17). Решта – про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зауважив, що проблеми з дотриманням мовного законодавства існують по всій Україні. Однак найбільше їх є у столиці та містах-мільйонниках – Одесі, Харкові та Дніпрі.
Порушення мовного закону / Уповноважений із захисту державної мови
Столиця – стабільний лідер за кількістю старг. Це вказує на необхідність з боку міської влади посилити контроль за виконанням мовного закону,
– зазначив Кремінь.
За результатами розгляду звернень громадян Уповноважений вживатиме заходи реагування, зокрема проводитиме заходи державного контролю та накладатиме санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.