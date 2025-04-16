Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Groza-news.info. Информацию разместили на платформе Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

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На Закарпатье директор лицея не может сдать экзамен по украинскому языку

Информация четко демонстрирует неутешительную тенденцию. Согласно обнародованным результатам, Имре Юлий Юльевич в феврале 2025 года снова провалил экзамен по украинскому языку. При этом получил сертификат, который удостоверяет лишь средний уровень владения языком второй степени.

Анализ предыдущих попыток господина Имре свидетельствует, что он уже более пяти раз пытался подтвердить свободное владение украинским, но ни одна из этих попыток не была успешной.

Заметим, что согласно действующему законодательству Украины, в частности Законами "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О полном общем среднем образовании", руководители учебных заведений обязаны сдавать экзамены на знание государственного языка. Более того, это необходимое условие для законного занятия ими этих должностей.