Про це вказано у звіті Державної служби статистики, зазначає Osvita.ua. Там також уточнили, скільки дітей відвідували садки, зазначає 24 Канал.

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Скільки дитсадків "зникло"

Загалом упродовж понад 30 років кількість дитсадків поступово скорочувалася з 24 500 закладів у 1990 році до 12 800 у 2024 році.

Пропорційно з цим зменшувалась і кількість дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти.

У 1990 році дошкільною освітою охоплювали понад 2 мільйони 400 тисяч дітей. У 2024 році цей показник становив 846 тисяч дітей.

Водночас відсоток дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти, є відносно сталим – 53 – 57%.

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Кількість дошкільнят в Україні зменшується