Хто з абітурієнтів не отримає відстрочки розповідає 24 Канал, посилаючись на повідомлення Судово-юридичної газети.

Хто залишиться без відстрочки?

Особи, які зараховані до закладу вищої освіти понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти. Відповідно, вони не можуть користуватися відповідними правами, зокрема і правом на отримання довідки, яка формується за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та має підтверджувати статус здобувача вищої освіти.

Серед них, важливий документ – довідка, необхідна для оформлення відстрочки від призову за мобілізацією.

А тому – слід уважніше поставитися до документів на зарахування у виш та поцікавитися в приймальній комісії стосовно місць – чи не є вони додатковими – понад державну ліцензію.

