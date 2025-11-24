Жінка дозволила собі обізвати хлопця "скотиною". Про неприйнятний інцидент поінформувала очільниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, передає 24 Канал.
Які подробиці випадку в школі Чернівців?
У місцевих Telegram-каналах оприлюднили відео, на якому вчителька спілкується з учнями російською. На прохання школяра говорити державною мовою вона назвала його "скотиною".
А також додала, що відтепер учень мусить готуватися до всіх найскладніших питань й буде "найбільш активним на уроках географії".
Ірина Ткачук відреагувала на ситуацію й наголосила, що такі дії неприпустимі. Вона закликала педагогиню піти з навчального закладу за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією.
Дванадцятий рік війни… Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його "скотиною",
– висловилася керівниця управління освіти Чернівецької міськради.
Директорка ліцею Галина Абрам'юк повідомила "Укрінформу", що в закладі розпочали службове розслідування. Педагогиня вже надала письмове пояснення. Директорка підкреслила, що не знімає з себе відповідальності й, у разі порушення законодавства, буде вживати відповідних заходів.
До речі, мовна омбудсменка Олена Івановська повідомила, що восени збільшилася кількість звернень щодо порушень у сфері освіти. Вона додала, що українське мовне законодавство насамперед спрямоване на навчання та виправлення порушень, а не на покарання.
Якою мовою спілкуються в школах?
За результатами опитування, проведеного Державною службою якості освіти та Уповноваженим із захисту державної мови, у Києві майже чверть учителів (24%) використовують російську мову під час уроків, а ще 40% – під час перерв.
Для порівняння, середній показник по Україні становить 14% на уроках та 21% – на перервах.
Водночас учні зазначили, що й самі часто порушують мовний закон. Так, у Києві спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82% (по Україні ці цифри значно відрізняються: на уроках – 40%, на перервах – 52%).
Серед основних причин, які, на думку опитаних, ускладнюють спілкування українською, називають: мову контенту в інтернеті, спілкування російською вдома, а також недостатній рівень володіння українською мовою.