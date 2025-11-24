Жінка дозволила собі обізвати хлопця "скотиною". Про неприйнятний інцидент поінформувала очільниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, передає 24 Канал.

Актуально "Відіграє важливу роль": хто відповідальний за мову освітнього процесу у школах

Які подробиці випадку в школі Чернівців?

У місцевих Telegram-каналах оприлюднили відео, на якому вчителька спілкується з учнями російською. На прохання школяра говорити державною мовою вона назвала його "скотиною".

А також додала, що відтепер учень мусить готуватися до всіх найскладніших питань й буде "найбільш активним на уроках географії".

Ірина Ткачук відреагувала на ситуацію й наголосила, що такі дії неприпустимі. Вона закликала педагогиню піти з навчального закладу за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією.

Дванадцятий рік війни… Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його "скотиною",

– висловилася керівниця управління освіти Чернівецької міськради.

Директорка ліцею Галина Абрам'юк повідомила "Укрінформу", що в закладі розпочали службове розслідування. Педагогиня вже надала письмове пояснення. Директорка підкреслила, що не знімає з себе відповідальності й, у разі порушення законодавства, буде вживати відповідних заходів.

До речі, мовна омбудсменка Олена Івановська повідомила, що восени збільшилася кількість звернень щодо порушень у сфері освіти. Вона додала, що українське мовне законодавство насамперед спрямоване на навчання та виправлення порушень, а не на покарання.

Якою мовою спілкуються в школах?