Учителі при цьому можуть заробляти від 6 тисяч злотих, інформує 24 Канал. РБК-Україна із посиланням на сайти оголошень про пошуки роботи розповідає, які зарплати пропонують у Польщі учителям.

Яку зарплату отримують учителі у Польщі?

Так, учителям початкових класів у Польщі пропонують зарплату у межах 6000 – 8500 злотих (60 – 85 тисяч гривень). А вчителям англійської мови – від 7000 до 12 000 злотих (70 – 120 тисяч гривень). На рівень зарплати впливає місце розташування закладу освіти, а також педагогічна завантаженість.

Зазначимо, що в Польщі у вакансіях зазвичай вказують зарплату до вирахування податків і різноманітних соціальних внесків (пенсійного, внеску у разі втрати працездатності, медичне страхування тощо). Тому варто мати на увазі, що "на руки" люди отримують майже на третину менше від вказаної суми.

Які доходи учителів у Польщі, якщо порівняти з іншими країнами ЄС?

Згідно з даними мережі Eurydice, учителі в Польщі отримують найнижчу зарплату в ЄС.

Станом на початок цього року базова зарплата сертифікованого вчителя становить 6 211 злотих брутто, зазначає Inpoland.net.pl. Штатні вчителі заробляють 5 310 злотих брутто, а вчителі початкового рівня – 5 153 злотих брутто. Хоча молодим педагогам пропонують зарплату на 500 злотих вищу ніж мінімальна. Однак навіть працівники на складах отримують більше (від 5380 злотих брутто).

Окрім зарплати, польські вчителі отримують доплати:

надбавка за вислугу років;

мотиваційна надбавка;

функціональна надбавка (наприклад, за роботу класним керівником);

доплата за важкі умови праці.

За даними мережі Eurydice за період 2022 – 2023 років (пізніші дані недоступні), польські вчителі заробляли 9 897 євро на рік. Це найнижчий показник у ЄС.

За рівнем зарплати Польщу випереджають навіть такі країни:

Румунія (13 095 євро на рік);

Угорщина (11 539 євро);

Литва (10 800 євро);

Болгарія (10 486 євро).

Найбільше вчителі заробляють у Люксембурзі. Там річна зарплата становить трохи менше ніж 84 600 євро – або 360 000 злотих. Німеччина посідає друге місце (62 322 євро на рік), а Данія – третє (57 938 євро на рік).

Скільки заробляють учителі в Україні?