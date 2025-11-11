Учителя при этом могут зарабатывать от 6 тысяч злотых, информирует 24 Канал. РБК-Украина со ссылкой на сайты объявлений о поисках работы рассказывает, какие зарплаты предлагают в Польше учителям.

Смотрите также Повысят ли зарплату учителям до трех минимальных: в Раде сделали заявление

Какую зарплату получают учителя в Польше?

Так, учителям начальных классов в Польше предлагают зарплату в пределах 6000 – 8500 злотых (60 – 85 тысяч гривен). А учителям английского языка – от 7000 до 12 000 злотых (70 – 120 тысяч гривен). На уровень зарплаты влияет местоположение учебного заведения, а также педагогическая загруженность.

Отметим, что в Польше в вакансиях обычно указывают зарплату до вычета налогов и различных социальных взносов (пенсионного, взноса в случае потери трудоспособности, медицинское страхование и т.д.). Поэтому следует иметь в виду, что "на руки" люди получают почти на треть меньше указанной суммы.

Смотрите также "Помощь на успокоительное?": учителя бурно отреагировали на сумму для повышения квалификации

Какие доходы учителей в Польше, если сравнить с другими странами ЕС?

Согласно данным сети Eurydice, учителя в Польше получают самую низкую зарплату в ЕС.

По состоянию на начало этого года базовая зарплата сертифицированного учителя составляет 6 211 злотых брутто, отмечает Inpoland.net.pl. Штатные учителя зарабатывают 5 310 злотых брутто, а учителя начального уровня – 5 153 злотых брутто. Хотя молодым педагогам предлагают зарплату на 500 злотых выше минимальной. Однако даже работники на складах получают больше (от 5380 злотых брутто).

Кроме зарплаты, польские учителя получают доплаты:

надбавка за выслугу лет;

мотивационная надбавка;

функциональная надбавка (например, за работу классным руководителем);

доплата за тяжелые условия труда.

По данным сети Eurydice за период 2022 – 2023 годов (более поздние данные недоступны), польские учителя зарабатывали 9 897 евро в год. Это самый низкий показатель в ЕС.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

По уровню зарплаты Польшу опережают даже такие страны:

Румыния (13 095 евро в год);

Венгрия (11 539 евро);

Литва (10 800 евро);

Болгария (10 486 евро).

Больше всего учителя зарабатывают в Люксембурге. Там годовая зарплата составляет чуть меньше 84 600 евро – или 360 000 злотых. Германия занимает второе место (62 322 евро в год), а Дания – третье (57 938 евро в год).

Смотрите также Повысят ли зарплаты учителям и преподавателям: Лисовой рассказал о манипуляциях

Сколько зарабатывают учителя в Украине?