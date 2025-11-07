"Допомога на заспокійливе?": учителі бурхливо відреагували на суму для підвищення кваліфікаціії

Скільки отримуватимуть учителі на підвищення кваліфікації?

З 2026 року вчителі вже отримуватимуть гроші на віртуальний рахунок. Через державну платформу можна буде самостійно обирати суб'єкта та програму підвищення кваліфікації.

Долучитися до пілотування зможуть директори, заступники директорів і вчителі, які працюють у 7 – 9 класах НУШ та працюватимуть у 10-х пілотних класах старшої профільної школи у 2026/27 навчальному році.

Загалом взяти участь у пілоті у 2026 році зможуть 100 тисяч вчителів.

Реєстрація для педагогів та суб'єктів підвищення кваліфікації розпочинається вже наступного місяця.

Учителі зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами з січня – лютого 2026 року і проходитимуть навчання до кінця календарного року.

Як реагують педагоги на таку суму?

Учителі так реагують на цю ініціативу, зокрема, на 1500 гривень.

Матюкатися дуже хочеться. Можна?

1500 гривень зараз на раз в магазин зайти. А я ще маю напрягатися та думати, куди їх спрямувати? І на половину хороших курсів не вистачить.

4000$ + 1000 гривень +2000 гривень, прифронтові 4000 гривень вже всі отримали? Ще дають, сказали мало…

Мені дуже цікаво, чи існує бодай один вчитель, якому ці курси підвищення кваліфікації щось дали? Це просто марна трата часу, сил, здоров'я та просто людського ресурсу.

Це матеріальна допомога на заспокійливе?

Вистачить на підготовку звіту про НЕвиконану роботу.

Зараз активно почнуть "рекомендувати", де ті віртуальні кошти потрібно витратити.

Не кидайте вчителеві голу кістку, а дайте гідну зарплату. Скільки можна так принижувати людину?

Черговий крок для переведення вчителів на систему оплати курсів власним коштом.

От навіщо та держава так насміхається над вчителями?

А вже декілька років ми самі оплачуємо курси.

