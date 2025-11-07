back button
укррус
Освіта Освіта в Україні "Допомога на заспокійливе?": учителі бурхливо відреагували на суму для підвищення кваліфікаціії
time for reading4 хв

"Допомога на заспокійливе?": учителі бурхливо відреагували на суму для підвищення кваліфікаціії

Марія Волошин
Основні тези
  • З 2026 року вчителі отримуватимуть гроші на віртуальний рахунок для вибору курсів підвищення кваліфікації через державну платформу.
  • Ініціатива викликала негативну реакцію серед вчителів, які вважають суму в 1500 гривень недостатньою для покриття витрат на курси.
Підвищення кваліфікації учителів - як педагоги реагують на підвищення кваліфікаціії за 1500
Підвищення кваліфікації вчителів / Freepik

Стартує пілот політики "Гроші ходять за вчителем". Освітяни відтепер обиратимуть курси підвищення кваліфікації та самі оплачуватимуть їх.

Держава нараховуватиме на це 1500 гривень. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України, зазначає 24 Канал.

Дивіться також Чи підвищать зарплати вчителям і викладачам: Лісовий розповів про маніпуляції

Скільки отримуватимуть учителі на підвищення кваліфікації?

З 2026 року вчителі вже отримуватимуть гроші на віртуальний рахунок. Через державну платформу можна буде самостійно обирати суб'єкта та програму підвищення кваліфікації.

Долучитися до пілотування зможуть директори, заступники директорів і вчителі, які працюють у 7 – 9 класах НУШ та працюватимуть у 10-х пілотних класах старшої профільної школи у 2026/27 навчальному році.

Загалом взяти участь у пілоті у 2026 році зможуть 100 тисяч вчителів.

Реєстрація для педагогів та суб'єктів підвищення кваліфікації розпочинається вже наступного місяця.

Учителі зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами з січня – лютого 2026 року і проходитимуть навчання до кінця календарного року.

Дивіться також Сума невелика: скільки отримуватимуть учителі на підвищення кваліфікації

Як реагують педагоги на таку суму?

Учителі так реагують на цю ініціативу, зокрема, на 1500 гривень.

  • Матюкатися дуже хочеться. Можна?

  • 1500 гривень зараз на раз в магазин зайти. А я ще маю напрягатися та думати, куди їх спрямувати? І на половину хороших курсів не вистачить.

  • 4000$ + 1000 гривень +2000 гривень, прифронтові 4000 гривень вже всі отримали? Ще дають, сказали мало…

  • Мені дуже цікаво, чи існує бодай один вчитель, якому ці курси підвищення кваліфікації щось дали? Це просто марна трата часу, сил, здоров'я та просто людського ресурсу.

  • Це матеріальна допомога на заспокійливе?

  • Вистачить на підготовку звіту про НЕвиконану роботу.

  • Зараз активно почнуть "рекомендувати", де ті віртуальні кошти потрібно витратити.

  • Не кидайте вчителеві голу кістку, а дайте гідну зарплату. Скільки можна так принижувати людину?

  • Черговий крок для переведення вчителів на систему оплати курсів власним коштом.

  • От навіщо та держава так насміхається над вчителями?

  • А вже декілька років ми самі оплачуємо курси.

Детальніше про ініціативу держави читайте тут.