Освіта Освіта в Україні Сума невелика: скільки отримуватимуть учителі на підвищення кваліфікації
Сума невелика: скільки отримуватимуть учителі на підвищення кваліфікації

Марія Волошин
Основні тези
  • В Україні впроваджують пілотну політику "Гроші ходять за вчителем", виділяючи 1500 гривень на підвищення кваліфікації педагогів.
  • Участь у пілотуванні зможуть взяти директори, заступники директорів і вчителі, які працюють у 7 – 9 класах, починаючи з 2026 року.
Підвищення кваліфікації учителів - скільки отримуватимуть педагоги на розвиток
Скільки отримуватимуть вчителі на підвищення кваліфікації / Freepik

В Україні розпочинається пілотування політики "Гроші ходять за вчителем". Тепер педагоги самі обиратимуть курси підвищення кваліфікації та оплачуватимуть їх.

Держава нараховуватиме на це 1500 гривень. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України, зазначає 24 Канал.

Скільки отримуватимуть учителі на підвищення кваліфікації?

З наступного року у межах цього пілотування гроші педагогам нараховуватимуть безпосередньо на віртуальний рахунок учителя, директора чи заступника директора закладу освіти.

Учителі, які візьмуть участь у пілотуванні нової моделі, зможуть через державну платформу самостійно обирати суб'єкта та програму підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб.

Долучитися до пілотування зможуть директори, заступники директорів і вчителі, які працюють у 7 – 9 класах НУШ та працюватимуть у 10-х пілотних класах старшої профільної школи у 2026/27 навчальному році.

Загалом взяти участь у пілоті у 2026 році зможуть 100 тисяч вчителів.

Реєстрація для педагогів та суб'єктів підвищення кваліфікації стартує у грудні 2025 року.

Учителі зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами з січня – лютого 2026 року і проходитимуть навчання до кінця календарного року.

Як змінять процедуру підвищення кваліфікації вчителів?

  • Процедура підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зазнає змін.
  • Ключові зміни – з'явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогів.
  • Супервізію офіційно визнали однією з форм підвищення кваліфікації.
  • У МОН зазначають, що це рішення – перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем".