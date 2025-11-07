back button
укррус
Учеба Образование в Украине Сумма небольшая: сколько будут получать учителя на повышение квалификации
time for reading3 мин

Сумма небольшая: сколько будут получать учителя на повышение квалификации

Мария Волошин
Основные тезисы
  • В Украине внедряют пилотную политику "Деньги ходят за учителем", выделяя 1500 гривен на повышение квалификации педагогов.
  • Участие в пилотировании смогут принять директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7 – 9 классах, начиная с 2026 года.
Повышение квалификации учителей - сколько будут получать педагоги на развитие
Сколько будут получать учителя на повышение квалификации / Freepik

В Украине начинается пилотирование политики "Деньги ходят за учителем". Теперь педагоги сами будут выбирать курсы повышения квалификации и оплачивать их.

Государство будет начислять на это 1500 гривен. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, отмечает 24 Канал.

Смотрите также Стартует пилот "Деньги ходят за учителем": как педагоги будут оплачивать повышение квалификации

Сколько будут получать учителя на повышение квалификации?

Со следующего года в рамках этого пилотирования деньги педагогам будут начислять непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.

Учителя, которые примут участие в пилотировании новой модели, смогут через государственную платформу самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации в соответствии с собственными профессиональными потребностями.

Приобщиться к пилотированию смогут директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7 – 9 классах НУШ и будут работать в 10-х пилотных классах старшей профильной школы в 2026/27 учебном году.

Всего принять участие в пилоте в 2026 году смогут 100 тысяч учителей.

Регистрация для педагогов и субъектов повышения квалификации стартует в декабре 2025 года.

Учителя смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января – февраля 2026 года и будут проходить обучение до конца календарного года.

Смотрите также Педагоги зарабатывают меньше всех в Украине: цифры от Госстата

Как изменят процедуру повышения квалификации учителей?

  • Процедура повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников претерпит изменениям.
  • Ключевые изменения – появится единая цифровая платформа для субъектов повышения квалификации и педагогов.
  • Супервизию официально признали одной из форм повышения квалификации.
  • В МОН отмечают, что это решение – первый шаг к реализации политики "Деньги ходят за учителем".