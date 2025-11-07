Сумма небольшая: сколько будут получать учителя на повышение квалификации

Государство будет начислять на это 1500 гривен. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, отмечает 24 Канал.

Сколько будут получать учителя на повышение квалификации?

Со следующего года в рамках этого пилотирования деньги педагогам будут начислять непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.

Учителя, которые примут участие в пилотировании новой модели, смогут через государственную платформу самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации в соответствии с собственными профессиональными потребностями.

Приобщиться к пилотированию смогут директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7 – 9 классах НУШ и будут работать в 10-х пилотных классах старшей профильной школы в 2026/27 учебном году.

Всего принять участие в пилоте в 2026 году смогут 100 тысяч учителей.

Регистрация для педагогов и субъектов повышения квалификации стартует в декабре 2025 года.

Учителя смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января – февраля 2026 года и будут проходить обучение до конца календарного года.

