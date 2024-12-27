Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные, содержащие отчет Министерства образования и науки Украины. Документ обнародовали по итогам нынешней вступительной кампании.

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Сколько абитуриентов подали заявления на поступление в 2024 году

Так, заявления о поступлении в учреждения высшего образования в 2024 году подали более 217 тысяч абитуриентов.

Зачислили для обучения на первый курс при этом 187 801 студента.

Так в этом году количество студентов-первокурсников уменьшилось на 80 тысяч. В 2023 году в вузы зачислили 267 тысяч поступающих, уточняет Osvita.ua.

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