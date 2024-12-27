Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані, що містить звіт Міністерства освіти і науки України. Документ оприлюднили за підсумками цьогорічної вступної кампанії.

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Скільки абітурієнтів подали заяви на вступ 2024 року

Так, заяви про вступ до закладів вищої освіти у 2024 році подали понад 217 тисяч абітурієнтів.

Зарахували для навчання на перший курс при цьому 187 801 студента.

Так цьогоріч кількість студентів-першокурсників зменшилась на 80 тисяч. У 2023 році до вишів зарахували 267 тисяч вступників, уточнює Osvita.ua.

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