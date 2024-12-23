Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Руслан Горбенко, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что готовят нардепы

Как пояснил Горбенко, народные депутаты готовят законопроект относительно студентов, которые учатся за пределами Украины, речь идет о лицах в возрасте от 18 до 24 лет, и которые получают образование в иностранных высших учебных заведениях на дневной форме обучения.

Мы готовим законопроект, что позволит молодым людям, которые учатся за рубежом, свободно въезжать и выезжать за пределы Украины,

– заявил он.

По его словам, власть должна предоставить вышеуказанной категории граждан право беспрепятственно выезжать и возвращаться в Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных. По его мнению, это также необходимо для сохранения связей молодежи с родными.

К слову, Министерство науки и высшего образования Польши провело анализ прошлого учебного года. Он продемонстрировал, что половина студентов-иностранцев в вузах страны – украинцы, в частности 19,9 тысяч было зачислено в 2023 – 2024 учебном году.