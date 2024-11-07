В условиях полномасштабной войны украинские выпускники все чаще пользуются возможностью учиться за рубежом. Среди самых популярных стран – Польша, пишет 24 Канал, опираясь на данные Укринформа.

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Сколько украинцев училось в прошлом году в Польше

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Польши, в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформ, сообщила, что в 2023 – 2024 учебном году зачислили 19,9 тысячи студентов из Украины.

Количество граждан Украины, принятых на обучение в 2023 – 2024 учебном году, составила 19,9 тысячи. В том числе 11,9 тысячи учились в частных вузах, 7,8 тысячи – в государственных и 0,2 тысячи – в церковных университетах,

– ответило министерство.

В конце прошлого, 2022 – 2023 учебного года, в стране училось 45 тысяч украинцев, или 45% от общего количества иностранных студентов.

Интересно! В общем, в 2023 – 2024 учебном году в польских университетах училось 102,7 тысячи иностранных студентов.

Польское министерство сообщило, что с украинцев не взимают плату за дневное обучение, если на них распространяется действие спецзакона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны и которые являются студентами государственных университетов.

Студенты могут претендовать на социальную стипендию и кредит на обучение на основании декларации о семейном и материальном положении, которая прилагается к заявлению. А также различных видов стипендий: стипендии ректора, стипендии для инвалидов и помощь на общих правилах для иностранных студентов.

Эта помощь предоставляется согласно изменениям в Закон о помощи украинцам, от 10 июня, который подписал президент Польши Анджей Дуда. Она предоставляется украинцам, которые были вынуждены выехать на территорию страны после начала полномасштабного вторжения России. Таким образом, срок временной защиты для украинцев, который должен был закончиться 30 июня 2024 года, продлили до 30 сентября 2025 года. Также будет продлен доступ к медицинским услугам, семейных и социальных выплат, возможность пребывания в коллективных местах размещения и тому подобное.