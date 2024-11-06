24 Канал з ссылкой на Суспильное расскажет, в частности, куда поступили выпускники 2024 года с Житомирщины, которые попали в тройку лучших по результатам НМТ в области.

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Как вузы выбрали одни из лучших выпускников Украины

В частности, расскажем, какие вузы выбрали выпускница житомирского лицея №23 София Тарнавская, выпускник Овручского лицея Богдан Макаревич и выпускник Любарского лицея №2 Богдан Беленький.

София Тарнавская сдала мультипредметный тест без единой ошибки и получила максимальные 800 баллов. При этом заняла первое место в рейтинге на Житомирщине. Девушка поступила в Ягеллонский университет в Кракове (Польша). Учится по специальности "Биофизика".

Учусь бесплатно из-за наличия сертификата о знании польского языка на уровне С1 и Карты Поляка. Учебный год в университетах Польши начинается в октябре, поэтому пока сложно дать какую-то оценку. О выборе специальности не жалею, хотя, как оказалось, ее реальность несколько отличается от моих предыдущих ожиданий. Изучение точных предметов – это всегда большая интеллектуальная нагрузка,

– рассказала Тарнавская.

И добавила, что в Кракове учиться интересно.

Выпускник Овручского лицея Богдан Макаревич, который сдал все три предмета национального мультипредметного теста на 200 баллов, поступил в Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Осваивает "Инженерию программного обеспечения".

Учиться несложно, в школе иногда было сложнее. Среди преимуществ студенческой жизни – возможность приобщиться к различным молодежным объединениям. Для студентов регулярно проводят ивенты, как профессиональные, общеобразовательные, так и развлекательные,

– поделился первокурсник.

Выпускник Любарского лицея №2 Богдан Беленький сдал два предмета НМТ на 200 баллов. Он поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на экономический факультет. Получает образование по программе "Экономическая кибернетика".

Особых трудностей во время обучения нет, главное готовиться к занятиям и быть активным, чтобы получить рейтинговые баллы. Совсем не жалею о своем выборе, потому что это то, что мне нравится и к чему я стремился. Университет предлагает много различных мероприятий, к которым можно присоединиться и попробовать себя в разных направлениях: учебные, развлекательные, группы по интересам и т.д,

– рассказал Беленький.

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