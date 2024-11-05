Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Отметим, что Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года".
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Какие темы будет содержать тест НМТ по истории Украины в 2025 году
История Украины будет одним из трех обязательных для сдачи предметов на мультитесте в 2025 году.
Вопрос содержания теста НМТ по истории нормирует Министерство образования и науки.
Нововведением УМТ 2025 года является охват тестом по истории Украины всего курса истории – от древнейших времен до современности. Предполагается, что тест НМТ по истории Украины будет содержать задания по всем темам Программы ВНО,
– отмечают в УЦОКО.
Содержание заданий будет охватывать все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века.
Основные параметры тестов будут аналогичными тем, которые действовали в прошлом году, ведь не изменился формат проведения мультитеста.
На выполнение теста по истории Украины предусмотрят 60 минут. За это время надо выполнить 30 заданий.
- Ранее мы информировали о том, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой предупредил будущих участников НМТ-2025 о том, что задания по истории дополнят заданиями по истории Руси-Украины.