Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Отметим, что Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года".

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Какие темы будет содержать тест НМТ по истории Украины в 2025 году

История Украины будет одним из трех обязательных для сдачи предметов на мультитесте в 2025 году.

Вопрос содержания теста НМТ по истории нормирует Министерство образования и науки.

Нововведением УМТ 2025 года является охват тестом по истории Украины всего курса истории – от древнейших времен до современности. Предполагается, что тест НМТ по истории Украины будет содержать задания по всем темам Программы ВНО,

– отмечают в УЦОКО.

Содержание заданий будет охватывать все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века.

Основные параметры тестов будут аналогичными тем, которые действовали в прошлом году, ведь не изменился формат проведения мультитеста.

На выполнение теста по истории Украины предусмотрят 60 минут. За это время надо выполнить 30 заданий.