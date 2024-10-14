Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
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Тесты по истории Украины для НМТ-2025 реформируют
Чиновник заявил, что Минобразования Украины уже поддержало и согласовало это предложение.
С Украинским центром оценивания качества образования мы отработали эту позицию: до 10 процентов в тестах по истории будет добавлено именно из периода истории Руси-Украины,
– сообщил Лисовой.
Обратите внимание! Во время тестирования по истории Украины в 2024 году проверяли знания поступающих за хронологический период с XVI века и до современных событий.
Министр убежден, что это не приведет к увеличению задач в тесте и увеличению времени на их выполнение.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Напомним, что директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что задания мультитеста всегда готовят в абсолютно конфиденциальных условиях. Поэтому к окончательным версиям подборок тестов доступа нет никто.
Что известно о периоде существования Руси-Украины
Средневековое украинское государство со столицей в Киеве существовало со второй половины IX до середины XIII века.
Основой его были современные украинские земли.
Термин "Киевское государство" является синонимичным к "Украина-Русь".
Говоря "Украина-Русь", мы имеем прежде всего в виду этническое определение территории населенной протоукраинцами во времена существования Киевского государства.