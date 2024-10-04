Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала Новой украинской школе, что задания мультитеста всегда готовят в абсолютно конфиденциальных условиях. Поэтому к окончательным версиям подборок тестов доступа не имеет никто.

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Как готовят задания на НМТ

Тестовых заданий, по словам Вакуленко, создают очень много.

Также директор УЦОКО уточнила, что на каждый день тестирования используют отдельный сборник заданий.

И какая именно подборка по какому предмету попадет на тестирование, конечно, никто не знает,

– подчеркнула она.

Например, для проведения НМТ – 2024 в целом разработали 5168 задач.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Из них составили 21 подборку тестов по обязательным предметам (украинский язык, математика, история Украины), 17 подборок заданий по английскому языку, 11 – по немецкому языку, 9 подборок по биологии и географии, по 8 подборок по физике, химии, украинской литературы, французского языка.

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