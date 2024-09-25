Об этом говорится в соответствующем законопроектеи, который зарегистрировали в Верховной Раде. Документ инициирован группой нардепов под руководством главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.

Смотрите также Будет ли ГИА в 2025 году: законопроект уже в Раде

Как будет происходить НМТ в 2025 году

Вступительные испытания в вузы Украины в следующем году должны состояться по технологии внешнего независимого оценивания в формате НМО.

Предварительно национальный мультипредметный тест будет состоять из 4 предметов.

Три из них будут обязательными и один – на выбор.

Среди обязательных:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

Еще один предмет участники мультитеста должны выбрать самостоятельно из этого перечня:

  • украинская литература;
  • география;
  • биология;
  • физика;
  • химия;
  • иностранные (английский, немецкий, французский, испанский) языки.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как будет происходить НМТ в 2025 году

  • Все задания предметных тестов будут составляться на основании действующих программ ВНО.
  • Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко отмечала, что пока не планируют увеличивать количество предметов на НМТ-2025.
  • НМТ намерены организовать в формате "обязательные предметы плюс выборочный", сообщили в Минобразования.
  • Структура мультитеста в 2025 году будет аналогичной структуре нынешних тестов.