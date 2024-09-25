Об этом говорится в соответствующем законопроектеи, который зарегистрировали в Верховной Раде. Документ инициирован группой нардепов под руководством главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.
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Как будет происходить НМТ в 2025 году
Вступительные испытания в вузы Украины в следующем году должны состояться по технологии внешнего независимого оценивания в формате НМО.
Предварительно национальный мультипредметный тест будет состоять из 4 предметов.
Три из них будут обязательными и один – на выбор.
Среди обязательных:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Еще один предмет участники мультитеста должны выбрать самостоятельно из этого перечня:
- украинская литература;
- география;
- биология;
- физика;
- химия;
- иностранные (английский, немецкий, французский, испанский) языки.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Как будет происходить НМТ в 2025 году
- Все задания предметных тестов будут составляться на основании действующих программ ВНО.
- Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко отмечала, что пока не планируют увеличивать количество предметов на НМТ-2025.
- НМТ намерены организовать в формате "обязательные предметы плюс выборочный", сообщили в Минобразования.
- Структура мультитеста в 2025 году будет аналогичной структуре нынешних тестов.