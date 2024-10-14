Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді України розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
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Тести з історії України для НМТ-2025 реформують
Посадовець заявив, що Міносвіти України вже підтримало та погодило цю пропозицію.
З Українським центром оцінювання якості освіти ми відпрацювали цю позицію: до 10 відсотків в тестах з історії буде додано саме з періоду історії Руси-України,
– повідомив Лісовий.
Зверніть увагу! Під час тестування з історії України у 2024 році перевіряли знання вступників за хронологічний період з XVI століття і до сучасних подій.
Міністр переконаний, що це не призведе до збільшення завдань у тесті і збільшення часу на їх виконання.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Нагадаємо, що директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що завдання мультитесту завжди готують в абсолютно конфіденційних умовах. Тому до остаточних версій добірок тестів доступу немає ніхто.
Що відомо про період існування Руси-України
Середньовічна українська держава зі столицею в Києві існувала з другої половини IX до середини XIII століття.
Основою її були сучасні українські землі.
Термін "Київська держава" є синонімічним до "Україна-Русь".
Говорячи "Україна-Русь", ми маємо передусім на увазі етнічне визначення території населеної протоукраїнцями в часи існування Київської держави.