Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время эфира с представителями ОО "Прогрессивные" І добавил, что Украина – большая страна, где каждое заведение другое, существует определенная специфика городов и регионов.
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В МОН сделали заявление о критериях объединения вузов
Чиновник акцентировал: в нашем государстве есть очень разные регионы, очень разные города, очень разная ситуация по поводу последствий вторжения России.
При всем уважении, нельзя сравнивать Черновцы с Харьковом, и даже Ужгород с Полтавой. Это разные контексты, разные города, поэтому нельзя говорить о каких-либо универсальных критериях,
– заметил он.
И добавил, что к каждому объединению необходимо подходить индивидуально.
Винницкий отметил, что при модернизации ЗВО будут обращать внимание на два фактора: потеряло ли отраслевое заведение свою отраслевую специфику и количество студентов вуза.
Также МОН будет учитывать количество вузов в конкретном городе. Если в небольших городах есть только один вуз, его не реформируют.
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В Украине модернизируют сеть ЗВО
- Михаил Винницкий также рассказывал, что модернизация сети вузов предполагает не только уменьшение количества ЗВО, но и улучшение их качества.
- Он подчеркнул: есть необходимость сократить количество высших учебных заведений из-за изменения демографической ситуации.
- И заметил, что в прошлом году в Украине было около 360 тысяч выпускников школ, тогда как в 2008 году – 640 тысяч.
- По словам Винницкого, реорганизованные вузы будут получать инвестиции на сумму от 1 до 1,5 миллионов долларов.