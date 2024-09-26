Так, Львовский национальный университет природопользования присоединят к Львовскому национальному университету ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого.
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Во Львове объединят два вуза в один
В Минобразования Украины отмечают, что так создадут новый конкурентоспособный университет на базе двух площадок: Львова и Дублян, которые будут сотрудничать в сфере подготовки специалистов для аграрного сектора и ветеринарной медицины, а также развития высокотехнологичных инноваций.
Решение о реорганизации согласовали с руководством обоих университетов с привлечением МОН.
Особенности модернизации следующие:
- Студенты, которые уже начали обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предыдущих условий (формы финансирования, стоимости контракта / наличия бюджетного места). Студенты будут абсолютно защищены.
- В соответствии с трудовым законодательством Украины обеспечат и гарантии прав и интересов работников.
Это важный шаг для создания сильного агротехнологического университета,
– отметили в МОН.
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Процесс объединения ЗВО в Украине: кратко
- Более полугода назад МОН анонсировало процесс модернизации сети вузов.
- Так они стремятся улучшить качество высшего образования, а не только сократить количество вузов путем их объединения.
- МОН представило ректорам предложения по реформированию высшего образования.
- Уже состоялись объединения вузов в разных городах Украины.