Так, Львовский национальный университет природопользования присоединят к Львовскому национальному университету ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого.

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Во Львове объединят два вуза в один

В Минобразования Украины отмечают, что так создадут новый конкурентоспособный университет на базе двух площадок: Львова и Дублян, которые будут сотрудничать в сфере подготовки специалистов для аграрного сектора и ветеринарной медицины, а также развития высокотехнологичных инноваций.

Решение о реорганизации согласовали с руководством обоих университетов с привлечением МОН.

Особенности модернизации следующие:

Студенты , которые уже начали обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предыдущих условий (формы финансирования, стоимости контракта / наличия бюджетного места). Студенты будут абсолютно защищены.

, которые уже начали обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предыдущих условий (формы финансирования, стоимости контракта / наличия бюджетного места). Студенты будут абсолютно защищены. В соответствии с трудовым законодательством Украины обеспечат и гарантии прав и интересов работников.

Это важный шаг для создания сильного агротехнологического университета,

– отметили в МОН.

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