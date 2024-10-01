Об этом написал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на своей странице в фейсбуке. И отметил, что сейчас МОН завершает работу над аналитическим отчетом по количеству поступающих, но уже может сказать, что эти цифры достаточно жесткие.

Читайте Во Львове создадут новый университет: объединят два вуза

Что заявил Лисовой о сети вузов в Украине

Министр заявил, что иногда МОН буквально финансирует стены учебных заведений и память об их предыдущих достижениях, а не развитие качества образования в них здесь и сейчас.

Успех изменений зависит от ответственности и инициативы. Наиболее удачными, по нашему мнению, являются изменения, инициированные самим коллективом. Эти решения нужно принимать быстро,

– заявил Лисовой.

И напомнил, что полтора года назад во время встречи с союзом ректоров просил присутствующих тогда руководителей высших учебных заведений быть инициативными в теме укрупнения университетов.

Сегодня этот вопрос остается актуальным. Я призываю ректоров выходить с конкретными предложениями и активно участвовать в создании новой, эффективной сети высших учебных заведений,

– акцентировал чиновник.

Смотрите также Студенты каких вузов Украины получат больше всего образовательных грантов

Процесс объединения вузов в Украине: коротко