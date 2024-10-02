Об этом указано в заключении к законопроекту "О Государственном бюджете на 2025 год". Сеть высших учебных заведений в Украине будут менять и в следующем году.
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Минобразования должно подать в Раду план реорганизации ЗВО
Также Минобразования Украины поручили предоставить правительству и профильному комитету перечень государственных ЗВО и научных учреждений, которые уже реорганизованы путем объединения или присоединения.
Отметим, что в Украине продолжается процесс реорганизации сети высших учебных заведений.
В МОН отмечают, что модернизация сети высших учебных заведений является одним из требований интеграции Украины в Европейский Союз.
Интересно! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что сеть университетов, которая функционирует сегодня в Украине, – неактуальна. В течение последних десятилетий, по его словам, количество выпускников школ существенно уменьшается.
Процесс объединения вузов в Украине
- Около года назад Минобразования анонсировало процесс модернизации сети ЗВО в Украине.
- Так чиновники стремятся улучшить качество высшего образования, а не только сократить количество вузов путем их объединения.
- МОН презентовало ректорам предложения по реформированию высшего образования.
- Уже состоялись объединения вузов в разных городах Украины.