Каждая школа может согласовывать даты и продолжительность отдыха детей самостоятельно. 24 Канал з ссылкой на "Твой город" рассказывает, когда школьники в городе Льва будут отдыхать зимой от учебы.

Смотрите также Когда будут зимние каникулы в школах Украины

Когда зимние каникулы в школах Львова

В большинстве школ города ученики уйдут на каникулы на две недели. Отдыхать будут с 23 декабря по 5 января.

Некоторые школы будут иметь каникулы 3 недели, то есть до 12 января,

– сообщила начальница отдела общего среднего образования ЛГС Ольга Браницкая.

Некоторые образовательные учреждения составили дополнительные дни отдыха для учащихся первых классов. Это лицей "Львовский", школа №54 и лицей №81.













Когда зимние каникулы во Львове 2024 / ЛГС

Смотрите также Зимние каникулы в школах одного из облцентров продлятся месяц

Когда ученики в Украине идут на зимние каникулы