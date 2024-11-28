Каждая школа может согласовывать даты и продолжительность отдыха детей самостоятельно. 24 Канал з ссылкой на "Твой город" рассказывает, когда школьники в городе Льва будут отдыхать зимой от учебы.
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Когда зимние каникулы в школах Львова
В большинстве школ города ученики уйдут на каникулы на две недели. Отдыхать будут с 23 декабря по 5 января.
Некоторые школы будут иметь каникулы 3 недели, то есть до 12 января,
– сообщила начальница отдела общего среднего образования ЛГС Ольга Браницкая.
Некоторые образовательные учреждения составили дополнительные дни отдыха для учащихся первых классов. Это лицей "Львовский", школа №54 и лицей №81.
Когда зимние каникулы во Львове 2024 / ЛГС
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Когда ученики в Украине идут на зимние каникулы
- В Украине каждая школа в рамках этого учебного года может самостоятельно составлять график каникул.
- Продолжительность отдыха учеников в разных регионах отличается.
- Обычно школьники этой зимой отдыхают от двух недель до месяца.
- Все зависит от того, запланировали ли в их школах каникулы осенью 2023 года и весной 2024 года.