В рамках учебного года школьники также уйдут на каникулы. Когда они будут отдыхать зимой, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Зимние каникулы в школах одного из облцентров продлятся месяц

Будут ли зимние каникулы в школах Украины

В рамках этого учебного года педагогические советы школ сами могут устанавливать даты каникул. Соответствующие нормы содержат особенности организации нового учебного года в условиях военного положения, согласованные МОН.

На местах должны учитывать безопасность и погодные условия в регионе. Поэтому даты отдыха учеников от учебы могут смещать.

В рамках этого учебного года зимние каникулы в школах Украины запланировали.

Смотрите также Первоклассники будут отдыхать больше: когда будут зимние каникулы в школах Киева

Когда будут зимние каникулы в школах

Продолжительность отдыха учеников зимой также может отличаться в зависимости от региона или даже города. Дело в том, что школы в рамках учебного года 2024 – 2025 могли не организовывать для детей каникулы осенью, а перенести их на зиму.

Поэтому часть учеников может отдыхать в течение двух недель, а часть – в течение месяца.

К примеру, в Киеве зимние каникулы запланировали провести с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года.

Ученики первых классов в столице нашего государства будут иметь еще и дополнительные недельные каникулы – с 17 до 22 февраля 2025 года.

В Кропивницком зимние каникулы будут длиться продлятся месяц, ведь школы отказались от проведения осенних. Большинство учеников уйдет на отдых 13 декабря.

В школах Львова зимние каникулы должны стартовать накануне Рождества – 21 декабря.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.