Соответствующие нормы содержит новый законопроект, который предусматривает изменения в закон "О полном общем среднем образовании" по совершенствованию механизмов формирования сети лицеев. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Сколько учеников должно учиться в классах старшей школы

Местные власти при формировании сети лицеев должны предусмотреть функционирование не менее двенадцати групп учеников одного года обучения при изучении ими отдельных учебных предметов (интегрированных курсов) по трем профилям обучения.

В то же время разделение классов на группы предлагают определить как условие функционирования академических лицеев.

Кроме того, законопроект определяет, что финансирование получения образования в лицеях, которые не будут отвечать этим требованиям, не будут осуществлять за счет государственного бюджета.

Интересно! Пилотные лицеи, которые являются участниками реформы старшей школы, получили тысячи евро на проекты.

Также авторы законопроекта предлагают нормировать возможность получать в лицее базовое среднее образование.

По решению учредителя лицей может также обеспечивать получение базового среднего образования.

Отметим, пилотирование реформы стартует уже в этом году. До 2027 года планируют создать сеть академических и профессиональных лицеев, ведь в этом году и стартует реформа.